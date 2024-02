Schweißen, Backen und Blutdruck messen in Kaisersesch: Schüler probieren bei Ausbildungsmesse Jobs aus

Das Angebot an Berufen und Ausbildungen wird nicht nur immer größer und vielfältiger, sondern ist auch im ständigen Wandel begriffen. Diese Entwicklung stellt Schüler, Eltern und Lehrer bei der Berufswahl vor große Herausforderungen. Um Betriebe und junge Menschen als die künftigen Fachkräfte beim Zusammenfinden zu unterstützen, haben die Fachoberschule (FOS) und Realschule plus Kaisersesch zu einer Ausbildungsmesse in die Sporthalle eingeladen.