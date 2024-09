Schwan „regelt“ Verkehr in Traben-Trarbach: Polizei eskortiert Tier zurück an Mosel

Noch bevor er untertauchen konnte, eskortierte die Polizei Zell einen Schwan in Traben-Trarbach zurück an die Mosel. Das Tier hatte auf der Moselbrücke in Traben-Trarbach den Verkehr "geregelt". Unser Symbolbild zeigt einen anderen Schwan in Cochem. Foto: Archiv Christoph Bröder