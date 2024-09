Plus Cochem-Zell Schulstart in Cochem-Zell: Wieviel Verkehrschaos verursachen die Elterntaxis? Von Annika Wilhelm i In den ersten Schulwochen geht es im Straßenverkehr rund um die Schulen etwas hektischer zu: Eltern bringen ihre Kinder zur Schule, achten laut dem Ordnungsamt dabei jedoch nicht auf Halteverbote und lassen die Schüler auch mal an gefährlichen Stellen raus. Foto: Kevin Rühle (Archiv) Sechs Wochen lang war es ruhig rund um die Schulen, doch jetzt sind die Ferien vorbei. Damit beginnt ein neues Schuljahr – und die Zeit der sogenannten Elterntaxis. Denn insbesondere zum Schulstart fahren viele Eltern ihre Kinder zur Schule, setzen sie direkt vor den Pforten der Bildungsstätte ab. Im ersten Moment klingt das nach viel Durcheinander auf der Straße. Doch wie groß ist das Verkehrschaos im Kreis tatsächlich? Lesezeit: 3 Minuten

Am Schulzentrum in Kaisersesch traten vergangene Woche wieder zahlreiche Kinder den Weg zum Unterricht an – manche von ihnen sogar zum allerersten Mal. Doch das bedeutet nicht, dass alle ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Bus beschreiten, nein. Zahlreiche Eltern und Großeltern packen ihre Kinder und Enkel ins Auto ...