Schulhofparty Cochem: Ermittlungen sind beendet

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Mitte Juni das Ermittlungsverfahren zur Klärung der Geschehensabläufe am frühen Morgen des 5. Dezembers des vergangenen Jahres auf dem Schulgelände des Martin-von-Cochem-Gymnasiums in Cochem und damit einhergehender möglicher Straftaten eingestellt. In einer entsprechenden Mitteilung heißt es: „Trotz der ausgesprochen zeit- und personalintensiv geführten polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, konnte in Verbindung mit den durchgeführten rechtsmedizinischen Untersuchungen nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die bei dem Jugendlichen festgestellten Kopfverletzungen auf eine äußere Gewalteinwirkung – etwa in Form eines Stoßes – oder auf ein Sturzgeschehen ohne Fremdbeteiligung zurückzuführen sind.