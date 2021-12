Unter anderem mit der Frage, wie die sechs Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG) Zell künftig infektionsschutzgerecht belüftet werden sollen, wird sich der VG-Rat in einer öffentlichen Sitzung am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, von 17 Uhr an befassen.