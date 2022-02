Schulen entscheiden eigenständig über Schließung: Kreis bereitet sich auf Orkantiefs vor

Das Cochem-Zeller Land wappnet sich für die Orkantiefs „Ylenia“ in der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag, sowie „Zeynep“, das dem Deutschen Wetterdienst zufolge am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag folgt. Die Kreisverwaltung hat eine Sturmwarnung herausgegeben, in der es unter anderem heißt: „Der Besuch von Wäldern sowie ein längerer Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.“ Überdies sollten lose sowie windanfällige Gegenstände unbedingt gesichert werden. Die freiwilligen Feuerwehren im Kreis sind ebenfalls vorbereitet.