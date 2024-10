Plus Büchel Schule und Kita jetzt unter einem Dach: Büchel investiert mit 8,5 Millionen Euro-Bau in junge Familien Von Ulrike Platten-Wirtz i Moderne Fassadenplatten machen den Neubau zu einem echten Hingucker. Foto: Ulrike Platten-Wirtz Büchel konnte am Wochenende sein Megaprojekt feierlich einweihen: Nach 852 Bautagen ist der Neubau, der Kindergarten, Grundschule und Jugendtreff unter einem Dach vereint nun fertig gestellt. Die Gemeinde kann es sich leisten, dank der Einspeisevergütungen einer mehr als 11 Hektar großen Freiflächen-Photovoltaikanlage. Lesezeit: 3 Minuten

Er ist schon ein echter Hingucker, der moderne Flachdachbau, den von außen Fassadenplatten in erdigen Tönen von Sandgelb über Terrakotta bis Blattgrün zieren. In direkter Nähe zur Katholischen Kirche ist in Büchel ein Gebäude entstanden, das Kindergarten, Grundschule und Jugendtreff unter einem Dach vereint. Am Wochenende wurde das Gebäude mit ...