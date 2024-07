Plus Zell

Schüler übernehmen nachhaltig Verantwortung: Sechstklässler richten Grünes Klassenzimmer an der IGS Zell ein

i Ein Klassenzimmer im Grünen hatten sich die Siebtklässler der IGS Zell zum Ziel gesetzt - und auch erreicht. Foto: Kay Baumgarten

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Zell gibt es das Fach „Verantwortung“. Seit dem Schuljahr 2022/23 wird es in den Klassenstufe 7 und 8 zweistündig im Klassenverband unterrichtet. Das Fach fördert die Auseinandersetzung mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Als Unesco-Projektschule ist die Umwelterziehung ein wesentlicher Bestandteil des Schulkonzepts der IGS Zell. Schüler sollen sich selbst Projekte ausdenken, an denen sie arbeiten möchten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.