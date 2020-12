Cochem-Zell

Eingang Realschule plus in Treis-Karden: Mehrere Schüler betreten das Gebäude. Einer nach dem anderen benutzt den Desinfektionsständer, eine Lehrerin überwacht den Ablauf und demonstriert, wie genau das Mittel auf den Händen verteilt werden muss. Auf dem Schulhof bewegen sich die Kinder in langen Schlangen, Abstand ist angesagt. Seit dem ersten Schultag nach den Herbstferien werden die Mund-Nase-Masken nicht nur im Gebäude und auf dem Schulhof getragen. In einer 5. Klasse sitzen die Kinder an Einzeltischen, die Maske scheint jeweils kein Problem für sie zu sein.