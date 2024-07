Plus Cochem

Schüler auf dem Marktplatz in Cochem zusammengeschlagen: Mutmaßliche Täter identifizert

i ILLUSTRATION - Ein Schüler drückt auf dem Schulhof eines Gymnasiums einen anderen Schüler zu Boden (gestelltes Illustrationsfoto). Die Mehrheit der Schüler in Deutschland hat einer Untersuchung zufolge Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt erlebt. Und etwa ein Viertel fühlt sich an der Schule nicht sicher. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Es geschah am helllichten Tag auf dem Marktplatz in Cochem: Vor Schulbeginn wurde ein Fünftklässler, der die gemeinsame Orientierungsstufe von Realschule plus und Gymnasium in Cochem besucht, von zwei oder drei älteren Schülern zusammengeschlagen. Die Polizei war im Einsatz. Was ist genau passiert?