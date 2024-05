Plus Bremm

Schriftzug „Bremmer Calmont“: Buchstabe verschwunden – Wo ist das fehlende E?

i Aus dem Schriftzug, der auf dem Bremmer Calmont angebracht ist, ist ein Buchstabe verschwunden. Dass diese öfter abfallen, ist wegen Steinschlag normal. Doch diesmal ist er unauffindbar. Foto: Annika Wilhelm

So viele Gemeinsamkeiten haben Hollywood und Bremm zwar nicht, aber eins verbindet die zwei Orte dennoch: Beide haben steile Hügel, die mit einem weißen Schriftzug gesäumt sind. Den einen Ort prägt die Filmindustrie, den anderen die Moselschleife, der Weinbau und der steilste Weinberg Europas. Doch: In Bremm fehlte seit einigen Monaten ein Buchstabe, jetzt hat die Freiwillige Feuerwehr ein neues E angebracht. Doch was ist mit dem alten Buchstaben passiert?