Schrecksekunde auf Eifelquerbahn: Sprinter stößt mit Zug zusammen

Wie die Cochemer Polizeiinspektion mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Urmersbach. Die Fahrerin eines Sprinters, der aus Richtung Monreal in Richtung Kaisersesch unterwegs war, kollidierte seitlich mit dem fahrenden Zug. Im Zug befanden sich zu diesem Zeitpunkt lediglich Zugführer und Begleiter. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ist niemand verletzt. Die 29 Jahre alte Fahrerin des Sprinters wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Zugstrecke der Eifel-Lahn-Bahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungskräften auch Mitglieder der umliegenden Feuerwehren.

Auf der Strecke hat es bislang mehrere Unfälle gegeben, einer endete 2005 tödlich. red

Zeugenhinweise an die Polizei Cochem, Telefon 02671/9840.