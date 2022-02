Schottischer Folk in der Kulturschmied: Musiker bleiben in Erinnerung

Gleich mit vier jungen Solisten und jeweiligen Gewinnern des Young Scots Trad Awards konnten Katrin und Frans Somers in ihrer Kulturschmiede Alte Schule aufwarten. Ein flottes und abwechslungsreiches Vergnügen für alle bekennenden Freunde schneller Rhythmen, trefflich verpackt in schottischer Folkmusik. Besonderheit: Die vier exzellent aufspielenden Bühnenakteure traten mit ihren eigenen Kompositionen sowohl als Solisten sowie in der Folge im Zusammenspiel als Gruppe auf, obwohl sie normalerweise keine Band sind.