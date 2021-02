Die Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus sorgt für ein großes Interesse an der Briefwahl. Innerhalb von einer Woche, nachdem die Wahlbenachrichtigungen an die Wählerinnen und Wähler verschickt wurden, gibt es schon jetzt mehr Anträge auf die Erteilung eines Wahlscheins als vor vier Jahren überhaupt per Brief gewählt haben.