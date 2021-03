Schnelltests für alle. Ab dem heutigen Montag wird das auch in den Verbandsgemeinden Kaisersesch, Zell und Ulmen, von Dienstag an dann auch in Lutzerath in den Testzentren möglich sein, sich kostenlos einem Coronaschnelltest zu unterziehen. Das ist ein weiterer Baustein in der Bekämpfung der Pandemie, ein Schritt zurück in die Normalität. ohne die Vorsicht und Umsicht aus dem Blick zu verlieren.