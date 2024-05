Plus Cochem

„Schmuckes kleines Weindorf“: Mosel-Wein-Woche in Cochem eröffnet

Von Tom Esser

i Mosel-Wein-Woche in Cochem eröffnet Foto: Tom Esser

Es erschien den zahlreich anwesenden Weinfreunden gerade so, als hätten die lauten Trommelschläge der aufmarschierenden Bürgerwehr die heranziehende Schlechtwetterfront über Cochem verscheucht. So bildeten die historisch uniformierten Gardisten mit Hellebarden und begleitenden Marketenderinnen traditionell die Spitze des Festumzuges, der sein Ziel vor der Bühne auf dem Endertplatz in Cochem fand.