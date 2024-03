Schmuck in Kröv gestohlen: Täter flüchten mit SUV – Polizei sucht Zeugen

Auf einem Antik- und Flohmarkt in der Weinbrunnenhalle Kröv ist es am Samstag, 2. März, gegen 17.20 Uhr, zu einem Diebstahl von Schmuck gekommen. Hierbei agierten mehrere Täter gemeinschaftlich, teilt die Polizei mit. Sie flüchteten anschließend in einem silbernen SUV mit schwarzem Dach der Marke Citroen in Richtung Traben-Trarbach. An dem Fahrzeug soll ein Kennzeichen der Zulassungsbehörde Bitburg (BIT) angebracht gewesen sein.

Wer hat Verdächtiges gesehen und/oder weiß mehr über das Fluchtfahrzeug?

Nach dem Diebstahl in dem Moseldorf Kröv sucht die Polizei Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder nähere Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können.

Hinweise werden telefonisch durch die Polizei Bernkastel unter der Rufnummer 06531/952 70 oder über eine E-Mail an die Adresse pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen. red