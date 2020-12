Cochem-Zell

Seit Montag sind die reguläre Betreuung sowie der Unterricht in den Schulen und Kindertagesstätten im Kreis ausgesetzt, um eine rasche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Doch nicht alle Eltern können ihre Kinder zu Hause betreuen. Dafür sind Kitas und Schulen zu einer Notversorgung verpflichtet. Diese richtet sich vornehmlich an „Kinder, deren Eltern in Bereichen tätig sind, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind“, heißt es in der Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung.