Schläge und Schreie in einem Moseldorf: Vergewaltigte Mann seine Partnerin?

Für die Nebenklägerin – Ende zwanzig, zweifache Mutter – ist der Prozess vor dem Cochemer Amtsgericht sichtlich eine Tortur. Laut Anklage wurde die Frau, die an der Mosel lebte, von ihrem Lebensgefährten vergewaltigt, geschlagen, gedemütigt. Knapp 200 strafbare Handlungen führt die Staatsanwaltschaft in der Anklage gegen den 32-Jährigen auf, der nicht zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung tritt. Knapp zwei Jahre ist es nun her, dass die 28-Jährige mit ihrem Kind in ein Frauenhaus fliehen konnte. Jetzt sitzt sie ihrem ehemaligen Partner gegenüber.