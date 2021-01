Cochem

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Scheibe des Abgeordnetenbüros von Benedikt Oster im Erdgeschoss in der Ravenéstraße in Cochem eingeschlagen. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, so Oster. Im Vorgarten des Büros fanden sich leere Schnapsflaschen. Oster äußert die Vermutung, es könne sich um eine politisch motivierte Straftat handeln.