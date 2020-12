München/Büchel

Ende März ist die Schauspielerin Barbara Rütting im Alter von 92 Jahren gestorben (die RZ berichtete). Bekannt aus vielen Filmen engagierte sich die Künstlerin seit den 1980er-Jahren zunehmend auch in der Politik, in der Umwelt- und in der Friedensbewegung. Seit vielen Jahren unterstützte sie dabei auch die Proteste der Atomwaffengegner in Büchel und war mehrmals in der Eifel bei den Aktionen dabei. Eigentlich wollte sie auch an Ostermontag beim Ostermarsch in Büchel zu den Friedensaktivisten sprechen, doch das Coronavirus hatte für eine Absage gesorgt.