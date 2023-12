Wer noch kurzfristig ein besonderes und rares Weihnachtsgeschenk sucht, für den wäre vielleicht eine Karte zu einem außergewöhnlichen Schauspiel die Geschenkidee: Am Sonntag, 7. Januar, gastiert das Kammerensemble der Theaterbühne Kaisersesch mit dem Stück „Heilig Abend! Ein Verhör“ in der ehemaligen Synagoge Bruttig in der Mühlenbachstraße, heißt es in einer Pressemitteilung.