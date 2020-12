Schaden an Zeller Grundschule: Darum zahlt keine Versicherung

Zell

Die immensen Schäden, die ein heftiges Unwetter mit Starkregen am 16. August in der Boos-von-Waldeck-Grundschule Zell angerichtet hat, will der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell so schnell wie möglich beheben lassen – geschätzte Kosten: 250.000 Euro. Geschlossen stimmte er deswegen während seiner jüngsten Sitzung in der Stadthalle der Vergabe eines ersten Sanierungsauftrags zum Preis von rund 70.000 Euro zu. Zudem ermächtigte er den Zeller VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon (SPD), weitere Aufträge im Wert von bis zu 180.000 Euro per Eilentscheidung an den günstigsten Anbieter zu vergeben. Simon, dankbar für Rückhalt, erläuterte dem Gremium unter anderem, warum ein solcher Elementarschaden durch Starkregen nicht versichert ist, entgegen der ursprünglichen Annahme.