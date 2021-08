Pommern

Sattelzug rangiert auf Bahnübergang in Pommern: Dann schließt sich die Schranke

Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Sattelzuges am Donnerstag am Bahnübergang in Pommern. Aufgrund der Länge seines Fahrzeugs musste er bei der Überfahrt der Gleise kurz rangieren. Während dieses Manövers schlossen sich die Schranken, wobei eine davon genau zwischen Zugmaschine und Auflieger geriet.