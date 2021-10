Wenn der Duft von süßen Brezeln die Luft erfüllt und die Kinder mit bunten Laternen die Straßen erhellen, ist es wieder so weit: Sankt Martin zieht nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wieder durch die Straßen im Kreis Cochem-Zell, wie zum Beispiel in der Stadt Cochem oder den Gemeinden Sankt Aldegund und Dohr. Doch in diesen drei Orten wird es jeweils etwas anders gehandhabt.