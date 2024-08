Plus Ediger-Eller

Sanierung der St.-Martin-Kirche: Rudolf Franzen schmiedet Spendenturm

Von Alexander Haupts

i Rudolf Franzen, der seit 20 Jahren Figuren für den guten Zweck schmiedet, hat für die Sanierung der Edigerer Kirche einen kunstvollen „Spendenturm“ gefertigt. Foto: Ursula Zenz

Rudolf Franzen ist bekannt für seine kunstvollen Metallarbeiten und sein Engagement für gemeinnützige Projekte. Anlässlich der Dachsanierung der St.-Martin-Kirche in Ediger hat der Schmiedemeister ein besonderes Schmuckstück angefertigt: einen Nachbau des reich verzierten Kirchturms. Der Modellturm steht nun als Spendenbox in der Tourist-Information in Ediger.