Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 16:50 Uhr

In Zeiten wie diesen ist jede noch so kleine nette Geste willkommen. Mehr denn je. So gibt es viele Initiativen im Kreis Cochem-Zell, die Menschen in Notlagen helfen (die RZ berichtete).

Vor allem junge Menschen sind aktiv, aber nicht nur. Das ist beruhigend und einfach klasse. Ebenso wie die tollen Ideen, die es gibt, um Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir möchten als RZ-Redaktion diese Dinge ausdrücklich unterstützen. Wenn Sie also eine Idee haben, oder sich in Ihrem Ort, Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Verein zurzeit etwas Besonderes auftut, was den Menschen Mut macht, dann melden Sie sich sehr gern bei uns, am besten per E-Mail an cochem@rhein-zeitung.net. mix