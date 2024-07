Plus Cochem-Zell

Rund um Cochem und Zell: Deutlich mehr Einbürgerungen

Von Dieter Junker

i Die deutsche Staatsbürgerschaft ist begehrt. Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Ausländerinnen und Ausländer in Cochem-Zell eingebürgert als in früheren Jahren. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/dpa

Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr im Kreis Cochem-Zell lebende Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert als in früheren Jahren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems erhielten 203 insgesamt 138 Frauen und Männer im Kreis die deutsche Staatsbürgerschaft. 53 der Eingebürgerten waren Frauen, 43 von ihnen jünger als 18 Jahre. Im Kreis wurden damit 2,1 Prozent der in Cochem-Zell lebenden Ausländerinnen und Ausländer im vergangenen Jahr deutsche Staatsbürger.