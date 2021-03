Rund sechs Prozent der Landwirtschaftsfläche betroffen Einstimmig hat der Zeller VG-Rat einem Antrag auf eine landesplanerische Stellungnahme zur Ausweisung möglicher Flächen für Fotovoltaik in Altlay, Altstrimmig, Haserich, Panzweiler, Schauren, Sosberg und Tellig zugestimmt. In einem ersten Verfahren hatten weitere 11 Gemeinden der VG Zell die Ausweisung von Fotovoltaikflächen im Nutzungsplan beantragt. Hier läuft der Antrag auf landesplanerische Stellungnahme schon länger.

Insgesamt rede man bei den derzeitigen „Planungen der Gemeinden über 350 Hektar“, so VG-Bürgermeister Karl Heinz Simon. Das seien rund 6 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in der VG (6238 Hektar), sofern man die Weinbaufläche (knapp 500 Hektar) abziehe. Von möglichen Pachteinnahmen profitieren in der VG alle Gemeinden über einen Solidarfonds, der sich auf die Höhe der VG-Umlage auswirkt. dad