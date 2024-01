Plus Cochem Rund 160 Traktoren und Schlepper aus Hunsrück, Eifel und Mosel: Bauern demonstrieren gegen Kürzungen Sie kommen aus allen Himmelsrichtungen und machen durch Blink- und Hupsignale auf sich aufmerksam: Am Montagvormittag treffen sich Bauern und Winzer aus dem gesamten Landkreis in Cochem, um gegen den Wegfall von Steuererleichterungen zu demonstrieren. Insgesamt sind rund 200 Fahrzeuge beteiligt. Von Ulrike Platten-Wirtz

Kurz vor 11 Uhr am Vormittag ist es ruhig in der Kreisstadt. Die Geschäfte in der Innenstadt sind geöffnet, zumindest die, die nicht vom Hochwasser betroffen waren. Es sind nur wenige Besucher unterwegs. Das ist Anfang Januar allerdings nicht ungewöhnlich. Lediglich die Polizeiabsperrung an der Moselstraße zwischen der Ampelanlage und ...