Plus Cochem-Zell

Rotstift beim ÖPNV in Cochem-Zell: Haben Leerfahrten bald ein Ende?

i Viele Diskussionen um Leerfahrten und hohe Kosten hat es im Landkreis seit der Einführung des neuen ÖPNV gegeben. Damit soll jetzt Schluss sein. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Angebot an Fahrten zu reduzieren. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Sind leere Busse im Landkreis Cochem-Zell bald passé? Der Kreistag hat beschlossen, das Angebot für wenig bis gar nicht genutzte Strecken zu reduzieren. Zum Winterhalbjahr werden an Werktagen Fahrten in kleinere Ortschaften am frühen Morgen und späten Abend wegfallen.