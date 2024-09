Plus Kliding

Romanze auf dem Jakobsweg: Muh-Theater auf Pilgerreise

i „Jakob und sein Drahtesel auf dem magischen Camino“ lautet das neue Stück des Muh-Theaters. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Das Muh-Theater in Kliding ist längst für seine originellen Aufführungen bekannt. In dem kleinsten Theater von Rheinland-Pfalz, das von Angelika Dormeyer und Arwed Werner in einem ehemaligen Kuhstall betrieben wird, haben nur rund 20 Gäste Platz. In ihrem neuesten Stück nehmen Dormeyer und Werner die Zuschauer mit auf eine interessante Pilgerreise über den berühmten Jakobsweg nach Santiago de Compostela.