Rockige Klänge runden das Filmprogramm ab: Musiker der River Soul Connection treten auf

Im Vorprogramm des Kaimter Sommerkinos am Fluss spielt an beiden Tagen die in der Region beliebte Rock- und Coverband „River Soul Connection“ . Klassisch rockig geht es der Webseite der Formation zufolge immer zu, wenn die Band die Bühne betritt. Die Musik soll nicht nur mitreißend sein wie ein Fluss, sondern sie soll immer auch die Seele der Zuhörer berühren.