Roboter in den Cochem-Zeller Steillagen: Wie „Smarter Weinberg“ die Arbeit in den Steillagen verändert

Nicht von ungefähr werden die Steillagenwinzer gern als Helden bezeichnet. Bis ihre Weine in der Flasche sind, ist Knochenarbeit angesagt in den steilen Hängen, die die einzigartige Kulturlandschaft an der Mosel prägen. „Ich liebe die Arbeit im Wingert, auch wenn sie schwer ist, und wäre ganz bestimmt froh, wenn es Entlastung gäbe“, sagt Kilian Franzen (Weingut Franzen, Bremm), der zusammen mit Mathias Weis vom Weingut F. J. Weis in Zell an der Mosel bei dem Cochem-Zeller 5G-Innovationsprojekt „Smarter Weinberg“ dabei ist, das jetzt startet.