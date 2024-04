Riskantes Überholmanöver in Landkern: Fast Unfall gebaut

Die Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr zugetragen haben soll.

Der Fahrer eines dunklen Fords meldete ein riskantes Überholmanöver am Ende auf der L 98 kurz vor Landkern in Fahrtrichtung Cochem. Hier soll ein dunkler BMW den Ford kurz vor einer Kurve derart überholt haben, dass der Gegenverkehr fast in einen Unfall verwickelt worden sei.

Des Weiteren habe der BMW den Ford beim Wiedereinscheren geschnitten, sodass der Fahrer des Fords stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Hinweise: Polizei, Tel. 02671 9840