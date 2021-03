Rezept zur Woche der Artenvielfalt: Sehnsucht nach Natur, gepaart mit viel Genuss

Wenn am 1. Mai die Woche der Artenvielfalt an der Mosel beginnt, soll die Sehnsucht mitschwingen, die Sehnsucht, die heimische Natur nach dem zermürbenden Winter wiederzuentdecken. In sicherem Rahmen, mit Gleichgesinnten (siehe Zusatztext). Die Veranstaltung sucht ihresgleichen, bundesweit hat die Woche der Artenvielfalt ein Alleinstellungsmerkmal. Weshalb an die Mosel kommen? 130 Veranstaltungen zwischen Perl und dem Deutschen Eck sollen in erster Linie Einheimische ansprechen, zumal es un- und außergewöhnliche Veranstaltungen zu besuchen gibt.