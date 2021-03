Resolution verabschiedet, Mitspracherecht eingefordert: Zeller Stadtrat steht geschlossen hinter der Marienburg

Einstimmig (bei einer Enthaltung) hat sich der Rat der Moselstadt Zell in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Montag in der Schwarze-Katz-Halle hinter eine Resolution zur Zukunft der Marienburg gestellt. Der Zeller Verbandsgemeinderat hatte das Papier Mitte vergangener Woche verabschiedet (die RZ berichtete). Darin ergeht unter anderem ein Appell ans Bistum Trier, seine Entscheidung, die Jugendbildungsstätte im Zeller Hamm bis Ende 2023 zu schließen, noch einmal zu überdenken. Die Moselstadt Zell fordert zudem, das Bistum solle zuallererst mit Vertretern der umliegenden Gemeinden darüber sprechen, was gegebenenfalls aus der Marienburg wird – sofern die Verantwortlichen bei ihren Schließungsabsichten bleiben.