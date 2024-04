Plus Cochem

Reifen auf Parkplatz in Cochem zerstochen: Busse teilweise ausgefallen

i Foto: Polizeiinspektion Cochem

Ein Unbekannter hat an drei Bussen in Cochem sein Unwesen getrieben: Insgesamt sechs Reifen wurden in der Nacht vom Dienstag, 9. April, auf Mittwoch, 10. April, beschädigt. Das hatte Auswirkungen auf den Linienverkehr.