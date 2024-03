Plus Cochem/Koblenz Reichsburg hat Herz für krebskranke Kinder: Scheck mit 5555 Euro überreicht i Oliver Pinzer (Reichsburg, von links), Claudia Schmidt (EIKKK), Dorothee Morawe (FdL) und Alexander Kränzle (Reichsburg) bei der Scheckübergabe an die Elterninitiative. Foto: Silvia Rönn/EIKKK Lesezeit: 1 Minute Vor Kurzem waren Vertreter der Reichsburg GmbH zu Besuch bei der Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz e.V. (EIKKK), um die in der Vorweihnachtszeit im Rahmen der Burgweihnacht gesammelten Spenden mit einem symbolischen Scheck über 5555 Euro zu überreichen. Oliver Pinzer, Geschäftsführer der Reichsburg, nutzte die Gelegenheit, um sich ein Bild vom Wirken der Initiative zu machen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Reichsburg hervor.

Neben seinem Mitarbeiter Alexander Kränzle war auch Dorothee Morawe vom „Freundeskreis der Laternen“ (FdL) mit von der Partie. Der FdL aus Cochem verkauft in der Vorweihnachtszeit gebastelte Laternen, und hat auch in diesem Jahr mit dem eingenommenen Geld zur überreichten Spende beigetragen. Einen beträchtlichen Anteil am Zustandekommen der Spendensumme hatte wie ...