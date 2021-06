Donnerstag ist Markttag in Alf: Essig und Öle, Wild, Marmelade, Senf und Gewürze, Schinken, Eier, Moselwein, Obst und Gemüse. Seit dem 20. Mai bieten Händler jeden Donnerstag von 9 bis 13 Uhr viele Erzeugnisse aus der Region auf dem neuen Baachspautzer-Platz in Alf an. Warum die Atmosphäre dort eine besondere ist, und wie das Marktangebot bei Besuchern ankommt? Die RZ hat sich vor Ort umgeschaut und umgehört.