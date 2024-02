Rallye des MSC Kempenich: Helfer für Motorsportveranstaltung gesucht

Nach den zwei Terminen im Januar – der Jahreshauptversammlung sowie dem Helfer- und Familienfest – geht bald das Motorsportjahr für den Sportfahrerkreis (SFK) Ulmen im ADAC los: Am Sonntag, 3. März, unterstützt der Verein den MSC Kempenich mit seiner Rallye.

Seit vielen Jahren unterstützt der Sportfahrerkreis Ulmen die Rallye in Kempenich. Foto: Thomas Pfahl

Die Ulmener werden wieder die Wertungsprüfung Hannebach (WP 4/8) in der Nähe von Kempenich organisieren und durchführen.

Der Rundkurs wird in zwei Durchgängen gefahren und muss mit 19 Posten inklusive zehn Funkposten abgesichert werden – dazu werden noch Helfer gesucht. WP-Leiter ist Christian Schneider, als stellvertretende WP-Leiter sind Dieter Reck und Jürgen Weirich am Start und zusätzlich Andreas Schaden am Zuschauerpunkt Wollscheid eingesetzt.

Die Helfer treffen sich am Sonntag, 3. März, 11 Uhr am Start, der erste Teilnehmer wird um 13:09 Uhr erwartet. Mit dem Abbau der Strecke ist man erfahrungsgemäß gegen 19 Uhr fertig. Wer mithelfen möchte, sollte sich jetzt bei Dieter Reck (Tel. 02676/1578 oder 0177/462 23 59, Mail: reckdieter@aol.com) oder bei Jürgen Weirich (Tel. 02241/493 590 oder 0160/804 40 96, Mail: juergen.weirich@t-online.de) melden. Auch für den Aufbau am Vortag werden Helfer benötigt.