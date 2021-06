Rainer Vitz hält einen Vortrag: Warum es in Beilstein Klappdächer gab

Am Donnerstag, 29. Juli, 19.30 Uhr, wird Rainer Vitz im Haus der Psalmen in Ediger-Eller, Pelzerstraße 4, einen Vortrag unter dem Titel „Jüdisches Leben in Beilstein“ halten. Darin wird er unter anderem auf eine Besonderheit eingehen, die bis ins 20.