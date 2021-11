Räumung am Fliegerhorst hat begonnen: Kreisverwaltung setzt Verfügung durch

Wieder soll das Gelände an der Hauptwache des Fliegerhorsts Büchel geräumt werden, wieder ist die Polizei vor Ort. Doch am Montag ist es kein Gerichtsvollzieher, der das Firmengelände mit der Adresse Rasthaus Stein 1 in Alflen aufsucht, sondern Vertreter der Cochemer Kreisverwaltung. Nachdem der Pächter die geplante Räumung Anfang Juni durch den Eigentümer des Grundstücks überraschend noch einmal abwenden konnte, wird nun die Verwaltung in Cochem aktiv. Das Grundstück werde als Lagerplatz genutzt, was gegen die Bauordnung verstoße. Die Räumung des von Vertretern der Ulmener Verbandsgemeinde häufig als Schandfleck bezeichneten Grundstücks hat begonnen.