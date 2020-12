Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 17:13 Uhr

Radwegsbau und Digitalisierung an Schulen: Rat hat viel vor

Der Überschwemmungsschaden an der Zeller Grundschule ist ein zentraler Punkt der nächsten öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderats, die am Mittwoch, 23. September, um 17 Uhr in der Schwarze-Katz-Halle Zell beginnt. Allerdings werden sich die Ratsmitglieder noch mit weiteren zukunftsweisenden Themen befassen: So geht es zum Beispiel um die Gründung eines Solidarfonds Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, den Kauf von mobilen Endgeräten für die Grundschulen der VG, den Bau eines Radwegs zwischen Grenderich und Moritzheim sowie um Änderungen am Bau des Feuerwehrgerätehauses Bullay.