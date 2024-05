Radmuttern in Binningen gelockert: Polizei sucht Zeugen

i Bei Reifenkontrolle auch immer wieder auf die Radmuttern achten. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa/dpa

Gefährlicher Streich zum ersten Mai? In Binningen wurden an mehreren Autos Radmuttern gelockert, in einem Fall mit erheblichen Folgen.