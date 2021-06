Uersfeld Rad kollidiert mit Auto: Mädchen (7) bei Unfall in Uersfeld leicht verletzt Ein 7 Jahre altes Mädchen, das auf seinem Fahrrad unterwegs war, ist am Samstagabend in Uersfeld (Kreis Vulkaneifel), unweit von Ulmen, vermutlich ungebremst mit dem Auto einer 58 Jahre alten Frau aus der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg kollidiert. Wie die Polizei Daun mitteilt, verletzte sich das Mädchen dabei zum Glück nur leicht. Gegen 19.15 Uhr befuhrt das Mädchen mit seinem Fahrrad die Lindenstraße bergab.

Dort stieß das Kind mit dem Pkw zusammen. Das Mädchen verletzte sich augenscheinlich nur leicht, wurde aber zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An Fahrrad und Auto entstand geringer Sachschaden.