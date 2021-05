Die „guten Geister“ in Küche, Wäscherei und Näherei, bei der Reinigung und im Service wirken meist im Verborgenen. Doch gerade sie sind es, die große Versorgungseinrichtungen am Laufen halten. Das Berufsbild Hauswirtschaft umfasst viele Facetten und eröffnet auch für Menschen mit Beeinträchtigung Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das Bildungs- und Pflegeheim St. Martin bietet diesen Personen eine Qualifizierung zur Hauswirtschaftlichen Unterstützungskraft an.