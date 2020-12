Schon seit Langem will die Gemeinde Pünderich die Wassertretanlage nach Kneipp am östlichen Ortseingang erneuern und attraktivieren. Sie stammt der Zeller Verbandsgemeinde-Verwaltung zufolge aus den 1970er-Jahren. Mitte März stellte die Gemeinde einen Förderantrag an die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Mosel für die Erstellung einer professionellen Planung zur Neugestaltung dieser Freifläche (geschätzte Bruttoplanungskosten: rund 4800 Euro, netto: rund 4000 Euro).