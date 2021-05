Wie der Verein Moselwein mitteilt, sind Betriebe aus dem Weinanbaugebiet Mosel in aktuellen Weinwettbewerben ausgezeichnet worden. Weinproduzenten von Saar und Ruwer sowie von Mittel- und Terrassenmosel beteiligten sich erfolgreich an Tests der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) in Frankfurt sowie der Mundus Vini GmbH in Neustadt an der Weinstraße. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft testete die Weinkollektionen des neuen Jahrgangs 2020.