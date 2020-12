Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 15:36 Uhr

Weitere Messen wurden abgesagt, einige Beispiele: Die rheinland-pfälzischen Weinmessen in Kiel und Bremen, an denen sich Moselwinzer beteiligen wollten.

Diese Messen richten sich in erster Linie an Endverbraucher und haben nicht die Bedeutung wie die ProWein, sind aber für die beteiligten Betriebe auch wichtige Präsentationen. Auch etliche regionale Weinevents im März und April sind schon abgesagt, eine von Moselwein Ende April in Berlin geplante Mosel-Präsentation ebenfalls.